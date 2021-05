Ιστορία έγραψε στην Πάρμα ο Σεμπάστιαν Κόρντα.

Ο γιος του Πετρ ο οποίος υπήρξε σπουδαίος παίκτης με την Τσεχοσλοβακία και τις ΗΠΑ στα νιάτα του, επικράτησε στον τελικό στην Πάρμα με 6-2,6-4 του Μάρκο Τσετσινάτο και κατέκτησε τον 1ο τίτλο του.

Ο 20χρονος που είναι στο Νο63 κόσμου και έχει ως μέντορα τον Αντρέ Άγκασι ταξιδεύει με ανεβασμένη την ψυχολογία από την Ιταλία στη Γαλλία για το Roland Garros.

Στην πρεμιέρα του θ' αγωνιστεί με τον Ισπανό Μαρτίνεζ και εάν συνεχίσει στον 2ο γύρο θα "πέσει" πάνω στον Στέφανο Τσιτσιπά αν και εκείνος ξεπεράσει το εμπόδιο του Ζερεμί Σαρντί.

Ο Αμερικανός το 2020 είχε φτάσει έως το 4ο γύρο και είχε αποκλειστεί από τον Ράφα Ναδάλ.

SEBI MAGIC @SebiKorda is an ATP champion for the very first time, defeating Cecchinato 6-2 6-4 in Parma!#EmiliaRomagnaOpen pic.twitter.com/ZcHSjSUtk6

— Tennis TV (@TennisTV) May 29, 2021