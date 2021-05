Τον πρώτο τίτλο της καριέρας της κατέκτησε στο Στρασβούργο η Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα.

Η Τσέχα επικράτησε με 6-3,6-3 στον τελικό της Ρουμάνας Σοράνα Κιρτσέα και έγραψε ιστορία στο Στρασβούργο.

Κατά την διάρκεια του αγώνα η Ρουμάνα αντιμετώπισε ένα πρόβλημα στα μάτια της και αναγκάστηκε να βάλει κολλύριο για συνεχίσει ενώ και η Κρεϊτσίκοβα έπαιζε με φακούς επαφής.

Sweet victory for the @BKrejcikova secures her first-ever WTA singles title with a straight-sets win over Cirstea!#IS21 pic.twitter.com/5AFR08Kb7c — wta (@WTA) May 29, 2021

One set away from her first WTA singles title! @BKrejcikova secures the opening set, 6-3!#IS21 pic.twitter.com/o44bA6yI5A — wta (@WTA) May 29, 2021