Τίτλος Νο83 για τον Νόβακ Τζόκοβιτς στο Βελιγράδι.

Ο Σέρβος στο 2ο τουρνουά ATP 250 του 2021 που φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις του στο Βελιγράδι έφτασε έως τον τελικό και επικράτησε σε 1,28' με 6-4, 6-3 του Σλοβάκου Άλεξ Μόλτσαν.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς παραμένει στην 5η θέση του πίνακα με τους κορυφαίους σε κατακτήσεις τίτλων μετά από τον Κόνορς (109), τον Φέντερερ (103), τον Λεντλ (94) και τον Ναδάλ (88).

Ο "Νόλε" κερδίζει τίτλο στο Βελιγράδι μετά από 12 χρόνια.

Πλέον ο Σέρβος θα ταξιδέψει στο Παρίσι για να παίξει στο Roland Garros εκεί όπου θα κάνει πρεμιέρα με τον Αμερικανό Τένις Σάντγκρεν.

Στο 1ο σετ σημειώθηκαν 7 μπρέικ! O Μόλτσαν θα ανοίξει το σετ με μπρέικ (1-0) αλλά ο Τζόκοβιτς θα το πάρει πίσω για το 1-1. Ο Σλοβάκος πάει στο 3-2 με μπρέικ και θα επιστρέψει με μπρέικ (3-3) ο Σέρβος.

Νέο μπρέικ για τον Τζόκοβιτς και 5-3 αλλά ο Μόλτσαν θα το πάρει πίσω για το 5-4. Ο Νο1 κόσμου θα κλείσει το σετ με μπρέικ (6-4).

Στο 2ο ο Τζόκοβιτς θα φτάσει πρώτος σε μπρέικ και θα προηγηθεί με 4-2 και ο Μόλτσαν θα έχει διπλό μπρέικ πόιντ στο 7ο. Με μπρέικ θα μειώσει σε 4-3 και θα σβήσει και μπρέικ πόιντ του Τζόκοβιτς στο 8ο.

Ο Σέρβος θα έχει άλλο ένα μπρέικ πόιντ και θα πάει με μπρέικ στο 5-3. Με το σερβίς του θα κλείσει στο 6-3 και θα κατακτήσει τον τίτλο.

Djokovic gets the crucial break in the second set! #BelgradeOpen pic.twitter.com/emO4LfV2YB

That first set @DjokerNole comes back from a break down twice to take it 6-4 off a spirited Alex Molcan!#BelgradeOpen pic.twitter.com/uuv46YUGDJ

— Tennis TV (@TennisTV) May 29, 2021