Αυτή την φορά τα κατάφερε στο Βελιγράδι ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Στο 1ο τουρνουά ATP 250 που είχε διεξαχθεί πριν από λίγες εβδομάδες στην πρωτεύουσα της Σερβίας ο Νόβακ Τζόκοβιτς είχε αποκλειστεί από τον Ασλάν Καράτσεφ αλλά αυτή τη φορά θα είναι στον τελικό.

Ο Σέρβος απέκλεισε τον Αντρέ Μάρτιν με 6-1, 4-6, 6-0 στον ημιτελικό και θα παίξει το Σάββατο με τον νικητή του αγώνα του Ντελμπόνις με τον Μόλκαν.

Ο 83ος τίτλος καριέρας είναι κοντά για τον "Νόλε" ο οποίος μετά θα ταξιδέψει στο Παρίσι για το Roland Garros.

The last two times @DjokerNole has reached a final in Belgrade, he's lifted the trophy

He'll go for career title number 83 tomorrow pic.twitter.com/jGgeDVappn

— Tennis TV (@TennisTV) May 28, 2021