Επεισοδιακή ήταν η πρεμιέρα του Νόβακ Τζόκοβιτς στο Serbian Open του Βελιγραδίου.

O Σέρβος που έχει συμπληρώσει 322 εβδομάδες στο Νο1 επικράτησε στον 2ο γύρο με 6-2, 7-6 (4) του Ματς Μοράινγκ σ' ένα παιχνίδι όπου είχε πολλά νεύρα και χωρίς λόγο.

Μάλιστα στο 2ο σετ και στο 7ο γκέιμ ξέσπασε και στη ρακέτα του την οποία και έσπασε και φυσικά τιμωρήθηκε από τον διαιτητή. Στον προημιτελικό της Πέμπτης θα παίξει με τον Φεντερίκο Κορία ο οποίος απέκλεισε με 6-3,6-2 τον Πάμπλο Κουέβας.

Got there in the end

A tricky 2nd set but @DjokerNole fights past the hard-hitting Moraing 6-2 7-6 and sets up a QF battle against Coria!#BelgradeOpen pic.twitter.com/52Gbd02P3Z

— Tennis TV (@TennisTV) May 25, 2021