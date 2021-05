Τον 2ο τίτλο της καριέρας της μετά από εκείνο που κατέκτησε στο Linz Open 2019 πανηγύρισε το Σάββατο στην Πάρμα η Κόκο Γκάουφ.

Η 17χρονη Αμερικανίδα επικράτησε με 6-1,6-3 της Κινέζας Γουανγκ στον τελικό στο Parma Open στο οποίο συμμετείχε και η Σερένα Ουίλιαμς και την Δευτέρα θα είναι για πρώτη φορά στην καριέρα της στο Νο25!

Η Γκάουφ με την ΜακΝέιλι κατέκτησαν και τον τίτλο στο διπλό!

Τίτλος και για την Ισπανίδα Πάουλα Μπαντόσα στο Βελιγράδι. Η 23χρονη έφτασε στον τελικό εκεί όπου μετά από το 6-2 του 1ου σετ, και το 2-0 της Ισπανίδας στο 2ο η αντίπαλος της η Άνα Κόντζουχ (Κροατία) αποχώρησε λόγω τραυματισμού.

Αυτός θα είναι ο 1ος τίτλος καριέρας για την Ισπανίδα.

A final cut short but what a week for both players @paulabadosa claims her first WTA title after Konjuh retires due to injury. Final score: 6-2, 2-0.#SerbiaLadiesOpen pic.twitter.com/lrqQjn8nSF — wta (@WTA) May 22, 2021