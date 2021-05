Lyon Open: Ο Νόρι απέκλεισε το Νο1 του ταμπλό Ντομινίκ Τιμ (vids)

Αποκλεισμός στην πρεμιέρα του στο Lyon Open για τον Ντομινίκ Τιμ.

Ο Αυστριακός που δεν τα πάει όπως θα ήθελε στη χωμάτινη σεζόν ηττήθηκε με 6-3, 6-2 από τον Βρετανό Κάμερον Νόρι στον 2ο γύρο και έμεινε εκτός συνέχειας από το Lyon Open.

Μετά και από τον αποκλεισμό του άλλου top-10 παίκτη του Ντιέγκο Σβάρτσμαν από τον Ρισάρντ Γκασκέ ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι ο μοναδικός top-10 παίκτης στο τουρνουά και μοιάζει με φαβορί για τον τιίτλο.

Ο Έλληνας τενίστας θα παίξει την Παρασκευή (13:30, Cosmote Sport 6) στον προημιτελικό με τον Ιάπωνα Γιοσιχίτο Νισιόκα. Σε περίπτωση νίκης θα βρει στον ημιτελικό του Σαββάτου τον Μπένενε ή τον Μουσέτι.

Στην άλλη πλευρά του ταμπλό ξεχωρίζουν πλέον ο Γιανίκ Σίνερ και ο Κάρεν Κατσάνοφ.

Όσο αφορά τον αγώνα του Τιμ με τον Νόρι, ο Βρετανός που είναι στο Νο49, έφτασε σε μπρέικ στο 3-1 του 1ου και έκλεισε στο 6-3 ενώ στο 2ο σετ πέτυχε 2 μπρέικ (2-1,4-1) και έφτασε εύκολα στη νίκη.

Ο Νόρι είχε 3/4 μπρέικ πόιντ και ο Τιμ δεν έφτασε σε μπρέικ πόιντ. Ο Τιμ ήταν νικητής το 2018 στο Lyon Open.

Biggest win of his career @cam_norrie plays two flawless sets of tennis, stunning top seed Thiem 6-3 6-2 to reach the QF in Lyon! pic.twitter.com/80Pp6HO9cP

— Tennis TV (@TennisTV) May 20, 2021