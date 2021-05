Ο Αντρέι Ρούμπλεφ και ο Λορέντζο Σόνεγκο πήραν τα 2 τελευταία εισιτήρια για τους προημιτελικούς της Παρασκευής στο Italian Open της Ρώμης.

Ο Ρώσος επικράτησε με 6-4, 6-4 του Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγκούτ και ο Ιταλός αφού σβήσει ματς πόιντ απέκλεισε μετά από 3.24' με 6-4, 6-7 (5), 7-6 (5) τον Ντομινίκ Τιμ.

Έτσι θα παίξουν την Παρασκευή (20:00, Cosmote Sport 6) στον 4ο προημιτελικό στη Ρώμη και το Italian Open.

O Σόνεγκο και ο Ρούμπλεφ έχουν παίξει 2 φορές και ο Ρώσος έχει 2-0 νίκες με τελευταία εκείνη στον τελικό της Βιέννης το 2020 όταν ο Ιταλός είχε αποκλείσει στους " 8" τον Τζόκοβιτς.

Ο νικητής του Σόνεγκο -Ρούμπλεφ θα παίξει το Σάββατο στον ημιτελικό με Τσιτσιπά ή Τζόκοβιτς.

Στο 1ο σετ ο Σόνεγκο θα φτάσει με μπρέικ στο 4-3 και θα κρατήσει για να κλείσει το σετ στο 6-4.

Στο 2ο σετ ο Τιμ θα σβήσει 2 μπρέικ πόιντ στο 9ο για το 5-4 αλλά ο Σόνεγκο ισοφαρίζει σε 5-5. Στο 11ο ο Αυστριακός σβήνει άλλα 2 μπρέικ πόιντ και θα προηγηθεί με 6-5. Ο Τιμ θα έχει διπλό σετ πόιντ αλλά θα το σβήσει ο Σόνεγκο όπως θα σβήσει και το 3ο για να οδηγήσει το σετ στο μπρέικ πόιντ.

Εκεί ο Αυστριακός θα επικρατήσει με 7-6 (5). Μετά από το τέλος του 2ου σετ υπήρξε διακοπή 20' προκειμένου ν' αδειάσουν οι εξέδρες λόγω της απαγόρευσης κυκλοφορίας στην πρωτεύουσα της Ρώμης!

Στο 3ο σετ ο Σόνεγκο θα αρχίσει με μπρέικ αλλά ο Τιμ θα το πάρει πίσω (2-1) και με νέο μπρέικ θα πάει στο 3-1! Ο Τιμ θα σβήσει μπρέικ πόιντ και θα πάει στο 5-3 και ο Σόνεγκο θα σβήσει ματς πόιντ και εν συνεχεία με άσο θα μειώσει σε 5-4.

Ο Ιταλός θα έχει διπλό μπρέικ πόιντ στο 10ο γκέιμ και ο Αυστριακός θα το σβήσει αλλά ο Σόνεγκο θα έχει και 3ο και θα πετύχει μπρέικ (5-5). Θα κρατήσει το σερβίς του για το 6-5 και θα πάμε σε τάι μπρέικ.

Ο Τιμ θα ισοφαρίσει σε 5-5 αλλά θα κάνει λάθος στο φιλέ και θα δώσει ματς πόιντ στον Σόνεγκο. Ο Ιταλός με το 4ο ματς πόιντ θα κερδίσει τον Τιμ.

Από την άλλη ο Αντρέι Ρούμπλεφ πήρε το 1ο σετ με 6-4 και ξεκίνησε με μπρέικ στο 2ο (1-0) ο Μπαουτίστα Αγκούτ θα πάρει πίσω το μπρέικ αλλά ο Ρώσος με 2ο μπρέικ θα φτάσει στο 5-4 και θα κλείσει το παιχνίδι.

Σ' άλλα παιχνίδια της ημέρας στους άνδρες, ο Οπέλκα απέκλεισε με 7-6 (6), 6-4 τον Ασλάν Καράτσεφ και θα παίξει με τον Ντελμπόνις στον προημιτελικό ο οποίος με την σειρά του έβγαλε νοκ άουτ με 7-6 (3), 6-1 τον Αλιασίμ.

Στο ταμπλό των γυναικών η Ελίνα Σβιτολίνα επικράτησε με 6-4, 6-2 της Γκαρμπίνε Μουγκουρούθα και θα παίξει στον προημιτελικό με την Ίγκα Σβιάτεκ, ενώ η Καρολίνα Πλίσκοβα επιβλήθηκε με 7-5, 6-3 την Βέρα Ζβονάρεβα.

Η Πλίσκοβα θα παίξει με την Γιέλενα Οσταπένκο η οποία απέκλεισε την Αντζελίκ Κέρμπερ με 4-6, 6-3, 6-4.

Center Court

11:00 Μάρτις-Πεγκούλα

13:00 Ναδάλ-Ζβέρεφ

15:00 Τζόκοβιτς-Τσιτσιπάς

19:00 Σβιάτεκ-Σβιτολίνα

Grand Stand Arena

11:00 Ντελμπόνις-Οπέλκα

13:00 Πλίσκοβα-Οσταπένκο

15:00 Μπάρτι-Γκάουφ

20:00 Σόνεγκο - Ρούμπλεφ

