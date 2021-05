Μια εβδομάδα μετά από την "μάχη" τους στη Μαδρίτη ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ θα παίξει με τον Ράφα Ναδάλ και στον προημιτελικό του Italian Open.

Ο Γερμανός τενίστας (Νο6) απέκλεισε με ανατροπή με 4-6, 6-3, 6-4 τον Κέι Νισικόρι ενώ στο 3ο σετ βρέθηκε πίσω με 4-1 και μπρέικ αλλά επέστρεψε και με 2 μπρέικ κέρδισε το παιχνίδι.

Ο Ιάπωνας ήταν σπουδαίος στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα αλλά δεν άντεξε μετά από το 6ο γκέιμ του 3ου και ο Γερμανός θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει ξανά από τον Ράφα Ναδάλ την Παρασκευή (13:00, Cosmote Sport 6) μια θέση στους "4" στη Ρώμη.

Θυμίζουμε στην Μαδρίτη πάλι στον προημιτελικό ο Γερμανός επικράτησε με 6-4, 6-4 του Ισπανού.

Ο Κέι Νισικόρι κοίταξε στα μάτια τον νικητή του Madrid Open 2021.

Στο 1ο σετ αν και ο Γερμανός με μπρέικ έφτασε στο 2-0, ο Ιάπωνας επέστρεψε με μπρέικ για το 2-1 και με νέο μπρέικ θα φτάσει στο 4-3 και θα φτάσει στο 1-0.

Στο 2ο σετ, ο Νισικόρι είναι αυτός που κάνει πρώτος μπρέικ (2-1) αλλά ο Ζβέρεφ με μπρέικ ισοφαρίζει σε 3-3 και με νέο μπρέικ πάει στο 5-3 για να κλείσει το σετ στο σερβίς του.

Ο Κέι Νισικόρι είναι σπουδαίος και στο 3ο σετ. Ο Ιάπωνας θα φτάσει με μπρέικ στο 2-0 και θα σβήσει 3 μπρέικ πόιντ για το 4-1. Απο εκεί όμως ξεκινάει η αντεπίθεση του Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Παίρνει πίσω το μπρέικ και μειώνει σε 4-3, ισοφαρίζει σε 4-4 και με νέο μπρέικ παίρνει προβάδισμα με 5-4 και κλείνει το παιχνίδι σε 2.53.

Ο Ζβέρεφ είχε 35 winners, 37 αβίαστα και 5/13 μπρέικ πόιντ και ο Νισικόρι 34-38 και 4/9.

