Στους "8" του Italian Open προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα της η Κόκο Γκάουφ .

Η 17χρονη Αμερικανίδα απέκλεισε με 7-5, 6-3 το Νο4 κόσμου την Αρίνα Σαμπαλένκα στον 3ο γύρο στη Ρώμη και θα παίξει την Παρασκευή με το Νο1 κόσμου την Άσλεϊ Μπάρτι για μια θέση στους "4"!

Η Μπάρτι από την πλευρά της επικράτησε με 6-3,6-3 της Βερόνικα Κουντερμέτοβα ενώ η νικήτρια του Roland Garros 2020, η Ίγκα Σβιάτεκ απέκλεισε με 3-6, 7-6 (5), 7-5 την Κρεϊτσίκοβα.

Ακόμη η Νάντια Ποντορόσκα μια ημέρα μετά από την νίκη της επί της Σερένα Ουίλιαμς αποκλείστηκε με 3-6, 6-1, 6-2 από την Μάρτιτς και η Πεγκούλα έβγαλε νοκ άουτ 6-2, 6-4 την Αλεξάντροβα.

