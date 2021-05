Για πρώτη φορά μετά από τον τελικό του US Open 2020 ο Ντομινίκ Τιμ θα συναντήσει ξανά στα κορτ τον φίλο του Αλεξάντερ Ζβέρεφ .

Ο Αυστριακός και ο Γερμανός έπαιξαν στον τελικό της Νέας Υόρκης με τον πρώτο να επικρατεί με ανατροπή με 3-2 αλλά τώρα θα παίξουν στο χώμα και στον ημιτελικό του Madrid Open.

Ο 1ος ημιτελικός στη Μαδρίτη θα ξεκινήσει το Σάββατο (17:00, Cosmote Sport 6) και ο Ζβέρεφ θα προσπαθήσει να ξεπεράσει το εμπόδιο του Τιμ όπως και του Ναδάλ στον προημιτελικό.

Σε 10 αγώνες ο Τιμ έχει 8-2 νίκες και 4-1 στο χώμα αλλά το 2018 στον τελικό του Madrid Open ο Γερμανός κέρδισε τον Αυστριακό.

Στον άλλο ημιτελικό που θα ξεκινήσει στις 22:00 (Cosmote Sport 6) θα δούμε τον Νορβηγό Κάσπερ Ρουντ με τον Ιταλό Ματέο Μπερετίνι. Ο Ρουντ απέκλεισε με 7-5, 6-1 τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ και ο Μπερετίνι με 5-7, 6-3, 6-0 τον Κριστιάν Γκαρίν.

Στις 19:30 στο "Μανόλο Σαντάνα" της Μαδρίτης θα ξεκινήσει και ο τελικός των γυναικών. Για 2ο σερί τουρνουά θα είναι αντίπαλες σε τελικό, μετά από την Στουτγάρδη και στη Μαδρίτη, η Αρίνα Σαμπαλένκα και η Άσλεϊ Μπάρτι .

Η Αυστραλή που είναι στο Νο1 κόσμου επικράτησε με 2-1 σετ στη Στουτγάρδη ενώ συνολικά έχει 4 νίκες σε 7 αγώνες κόντρα στην Λευκορωσίδα. Η Σαμπαλένκα έχει ανέβει ήδη 2 θέσεις (Νο5) και εάν πάρει τον τίτλο θα είναι νέο Νο4 την Δευτέρα.

From a break down, @MattBerrettini takes the second set 6-3 off Garin and we’re going the distance in Madrid! #MMOpen pic.twitter.com/xgHcfkpwkU

One to the good @Garin_Cris takes the first set 7-5 - the first set Berrettini has dropped this week! #MMOpen pic.twitter.com/IOmkqckTwk

"I've had a great time there in Mallorca, learning from Rafa, Toni, and the other coaches as well"

There's still gonna be a @rnadalacademy player in the Madrid semis after all - 'honorary Spaniard' @CasperRuud98 #MMOpen pic.twitter.com/iOdmuYYwsb

