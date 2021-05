Την Ισπανίδα Μανουέλα, ετών 93, που είναι ίσως η γηραιότερη θαυμάστρια του είχε την ευκαιρία να συναντήσει ο Ράφα Ναδάλ στη Μαδρίτη.

Η εν λόγω κυρία έφτασε στις εγκαταστάσεις του Madrid Open για να συναντήσει τον Ράφα Ναδάλ που θαυμάζει και φυσικά με την βοήθεια των διοργανωτών πέτυχε τον σκοπό της.

Μετά από τον αγώνα με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ ο Ράφα Ναδάλ "έτρεξε" εκτός κορτ για να την συναντήσει και να ακούσει τα σοφά της λόγια!

You love to see it @RafaelNadal took time after his match today to meet 93-year-old Manuela, one of his biggest fans.

@MutuaMadridOpen pic.twitter.com/fsjbVUOyzf

— ATP Tour (@atptour) May 7, 2021