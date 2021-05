Μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι με τον Αντρέι Ρούμπλεφ ο Τζον Ίσνερ προκρίθηκε στους "8" στο Madrid Open.

Ο Αμερικανός σέρβερ απέκλεισε με 7-6 (4), 3-6, 7-6 (4) τον Ρώσο (Νο7) και θα παίξει την Παρασκευή στον προημιτελικό με τον Ντομινίκ Τιμ.

Ο Ίσνερ είχε 29 άσους σ' όλο το παιχνίδι (29-0). Οι winners ήταν43-32 και τα αβίαστα λάθη 29-10. Ο Ρούμπλεφ είχε 2/3 μπρέικ πόιντ και ο Ίσνερ δεν έφτασε σε μπρέικ πόιντ!

STILL standing tall @JohnIsner knocks Rublev out of Madrid and reaches the last 8 with a 7-6 3-6 7-6 victory pic.twitter.com/BV6jcsCEOE

— Tennis TV (@TennisTV) May 6, 2021