Με τεκτημένη ταχύτητα από την πρεμιέρα του ο Ράφα Ναδάλ προκρίθηκε για 13η φορά στα προημιτελικά του Madrid Open.

Ο Ισπανός απέκλεισε στον 3ο γύρο με 6-3, 6-3 τον Αυστραλό Αλεξέι Ποπίριν και θα παίξει στον προημιτελικό της Παρασκευής με τον Ζβέρεφ ή τον Έβανς.

Στο 1ο σετ ο Ράφα Ναδάλ με 2 μπρέικ (3ο, 5ο) θα φτάσει στο 4-1 και ο Αλεξέι Ποπίριν θα πάρει πίσω το ένα για να μειώσει σε 4-2. Τελικά ο Ναδάλ θα πετύχει και 3ο μπρέικ για να κλείσει το σετ στο 6-3.

Ο Ισπανός αρχίζει με μπρέικ (2-0) στο 2ο και θα το υπερασπιστεί για το 3-0. Μειώνει σε 4-2 ο Ποπίριν και με νέο μπρέικ ο Ναδάλ θα πάει στο 6-3.

Not to be denied @RafaelNadal wears down a stubborn Popyrin 6-3 6-3 to reach the QFs in Madrid!#MMOpen pic.twitter.com/hi8hMsJawa

— Tennis TV (@TennisTV) May 6, 2021