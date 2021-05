Στον 4ο τελικό της στο 2021 προκρίθηκε η Άσλεϊ Μπάρτι .

Η Αυστραλή που είναι στο Νο1 κόσμου απέκλεισε με 6-4,6-3 την Ισπανίδα Πάουλα Μπαντόσα στον 1ο ημιτελικό του Madrid Open και θα παίξει στον τελικό με την Σαμπαλένκα ή την Παβλιουτσένκοβα (21:30).

Η Άσλεϊ Μπάρτι που έχει 3/3 τελικούς (Μελβούρνη, Miami, Στουτγάρδη) θα διεκδικήσει τον 12ο τίτλο της καριέρας της και τον 2ο σε WTA1000 μέσα στο 2021.

Sweet 16 for the Barty Party

@ashbarty notches her sixteenth consecutive win on red clay, beating Badosa in straight sets to reach the #MMOPEN final! pic.twitter.com/nf7p1qYefj

— wta (@WTA) May 6, 2021