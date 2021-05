Madrid Open: Μαθήματα τένις από τον Ναδάλ στον Αλκαράζ (vids)

Με χαρακτηριστική άνεση ο Ράφα Ναδάλ προκρίθηκε στον 3ο γύρο του Madrid Open.

Ο 34χρονος Ισπανός αντιμετώπισε στην πρεμιέρα του στη Μαδρίτη το "παιδί θαύμα" του τένις της Ισπανίας, τον Κάρλος Αλκαράζ , και τον κέρδισε με 6-1, 6-2.

Madrid Open: Κασίγιας και Ραούλ βλέπουν Ναδάλ στη Μαδρίτη (vid)

Ο Αλκαράζ που έκλεισε την Τετάρτη (5/5) τα 18 του χρόνια δεν μπόρεσε να αντισταθεί στον Ράφα Ναδάλ που έπαιξε εξαιρετικά και σίγουρα τον επηρέασε και ο τραυματισμός του στους κοιλιακούς στα μέσα του 1ου σετ.

Ο Ράφα Ναδάλ θα παίξει στον 3ο γύρο με τον νικητή του αγώνα Ποπίριν-Σίνερ.

Στο τέλος του αγώνα ο Φελισιάνο Λόπεθ (διευθυντής του Madrid Open) θα εισέλθει στο κορτ με τούρτα γενεθλίων για τον Αλκαράζ και θα καλέσει και τον Ναδάλ για κοινή φωτογραφία.

Στο 1ο σετ ο Ράφα Ναδάλ με μπρέικ θα φτάσει στο 2-0 και στο 4-0 και με το σερβίς του θα φτάσει στο 5-0. Ο Κάρλος Αλκαράζ θα μειώσει σε 5-1 και ο Ναδάλ θα κερδίσει το σετ με 6-1 σε 37'.

Τα αβίαστα ήταν 13-3 κατά του Αλκαράζ. Οι πόντοι ήταν 26-10.

Ο Ράφα Ναδάλ θα ξεκινήσει με μπρέικ στο 2ο σετ (1-0) και με 2ο μπρέικ πάει στο 3-0! Ο Ναδάλ θα σβήσει μπρέικ πόιντ αλλά δεν θα τα καταφέρει στο επόμενο και ο Αλκαράζ με μπρέικ μειώνει σε 3-1.

O 34χρονος θα πάρει αμέσως πίσω το μπρέικ (4-1) και θα το υπερασπιστεί για το 5-1. Ο Αλκαράζ θα σβήσει ματς πόιντ για να μειώσει σε 5-2 και θα χάσει το σετ με 6-2.

Not to be today...

A stunning display of tennis from @RafaelNadal, who sees off birthday boy Alcaraz 6-1 6-2 in Madrid!#MMOpen pic.twitter.com/RvQCGWJdbw

