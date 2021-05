Στους "16" του Madrid Open για πρώτη φορά στην καριέρα της προκρίθηκε η Μαρία Σάκκαρη .

Η Ελληνίδα τενίστρια που είναι στο Νο19 κόσμου απέκλεισε σε μόλις 1 ώρα με 6-3, 6-1 την Ανετ Κονταβέιτ (Νο29) προκρίθηκε στον 3ο γύρο και εκεί θα συναντήσει την Καρολίνα Μούτσοβα η οποία έβγαλε νοκ άουτ την Ναόμι Οσάκα για μια θέση στους "8".

Η Μαρία Σάκκαρη αποφεύγει την Ναόμι Οσάκα και έχει μια αντίπαλο στα μέτρα της όπως είναι η Τσέχα που είναι στο Νο20 και θέλει όμως μεγάλη προσοχή. Πάντως δείχνει ο δρόμος για τους "8" να είναι ανοιχτός.

Αυτή είναι η 5η νίκη σε 9 αγώνες της Σάκκαρη απέναντι στην Κονταβέιτ.

Η Μαρία Σάκκαρη είχε 10 winners και 7 αβίαστα και η Ανέτ Κονταβέιτ είχε 4-12. Είχε 4/7 μπρέικ πόιντ και φανταστικές επιδόσεις πίσω από το 1ο σερβίς της.

Στο 1ο σετ, η Μαρία Σάκκαρη θα φτάσει με το "καλημέρα" στο μπρέικ πόιντ, αλλά η Ανέτ Κονταβέιτ θα το σβήσει για το 1-0! Η Εσθονή θα κρατήσει το σερβίς της και θα προηγηθεί με 2-1 αλλά η Ελληνίδα με love service game θα φτάσει στο 2-2.

Το 3-2 είναι για την Κονταβέιτ και η Σάκκαρη ισοφαρίζει με νέο love service game (3-3) και με μπρέικ θα πάρει προβάδισμα με 4-3! Με το 3ο love service game στη σειρά η Σάκκαρη θα φτάσει στο 5-3 και με μπρέικ θα κλείσει το σετ στο 6-3.

Στο 1ο σετ η Σάκκαρη είχε 71% στο 1ο σερβίς και μόλις 2 αβίαστα λάθη.

Η Μαρία Σάκκαρη θα σβήσει διπλό μπρέικ πόιντ για το 1-0 στο 2ο σετ και με μπρέικ θα προηγηθεί με 2-0!

Με love service game θα φτάσει στο 3-0 και η Εσθονή θα πάρει το 1ο της γκέιμ για να μειώσει σε 3-1.

Άλλο ένα love service game και το 4-1 για την Μαρία Σάκκαρη και με μπρέικ θα πάει στο 5-1! Με το σερβίς της θα κλείσει το σετ στο 6-1!

Η Μαρία Σάκκαρη αμέσως μετά από τον αγώνα σημείωσε ότι είδε τα λάθη της στο 1ο παιχνίδι και τα βελτίωσε για να φτάσει στη νίκη με την Κονταβέιτ ενώ για την επόμενη αντίπαλος της την Καρολίνα Μούτσοβα τόνισε πως έχει σεβασμό για εκείνη και περιμένει μάχη.

Εν συνεχεία είπε "Καλή Ανάσταση" στα ελληνικά και αποθεώθηκε από τους λιγοστούς φιλάθλους και συνέχισε: «Καλή Ανάσταση. Καλό Πάσχα στους Ορθόδοξους. Είναι δύσκολο να είσαι τέτοιες ημέρες μακριά από το σπίτι σου και την οικογένεια σου».

