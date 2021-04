Μετά από τον αποκλεισμό του από τον Γιανίκ Σίνερ στον προημιτελικό του Barcelona Open o Αντρέι Ρούμπλεφ είχε χρόνο για βόλες στην Βαρκελώνη.

Ο Ρώσος τενίστας που είναι στο Ν​ο7 στον κόσμο επέλεξε να επισκεφτεί το Καμπ Νου όπου έγινε δεκτός από στελέχη της Μπαρτσελόνα τα οποία τον ξενάγησαν και στο μουσείο και του μίλησαν για την ιστορία της ομάδας.

Ο Αντρέι Ρούμπλεφ είπε ότι γνωρίζει τον Ζεράρ Πικέ ενώ εξέφρασε και την επιθυμία να παρακολουθήσει έναν αγώνα της Μπαρτσελόνα.

@AndreyRublev97 was at Camp Nou today! Great to meet you! pic.twitter.com/lbP7QVyfaM

— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 27, 2021