Το standing ovation στον Τσιτσιπά και το χιούμορ του Έλληνα για τους τίτλους του Ναδάλ (vids)

Την αποθέωση από τους θεατές μετά από τον τελικό του Barcelona Open γνώρισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς .

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας συγκλόνισε με την προσπάθεια του απέναντι στον ανίκητο Ράφα Ναδάλ και οι Ισπανοί κατά την ώρα της απονομής σηκώθηκαν όρθιοι και τον χειροκρότησαν για αρκετά λεπτά.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς παρά την απογοήτευση του από την ήττα είχε όρεξη για χιούμορ και όταν ανέβηκε στο βάθρο ρώτησε τον Ναδάλ ποιος είναι αυτός ο τίτλος του στη Βαρκελώνη και εν συνεχεία εάν είναι ο 28ος.

Φυσικά είναι ο 12ος.

«Τι εβδομάδα κι αυτή. Απόλαυσα τη διαμονή μου στη Βαρκελώνη αυτή την εβδομάδα. Ευχαριστώ τους διοργανωτές. Μας είχαν λείψει όλα αυτά τα μεγάλα τουρνουά, όπως κι ο κόσμος στις εξέδρες.

Συγχαρητήρια Ράφα, ποιος τίτλος είναι αυτός; Ο 28ος; Το αξίζεις, είσαι από τους καλύτερους στο άθλημά μας. Προφανώς δεν είμαι ο πρώτος που στο λέω. Δεν είναι ό,τι καλύτερο να παίζεις μαζί σου, αλλά συγχαρητήρια σε εσένα και σε όλη την ομάδα.

Η ομάδα μου έχει βοηθήσει σημαντικά σε όσα έχω καταφέρει. Ευχαριστώ που με στηρίζετε πάντα. Όποιες και αν είναι οι καταστάσεις. Εύχομαι κάποια στιγμή να δούμε και στην Ελλάδα μία τέτοια διοργάνωση, όπως το Barcelona Open. Είναι ένα υπέροχο μέρος η Βαρκελώνη» δήλωσε ο Τσιτσιπάς.

Από την άλλη ο Ράφα Ναδάλ συνεχάρη τον Στέφανο Τσιτσιπά όχι μόνο για την πορεία του στη Βαρκελώνη αλλά συνολικά στο 2021 και σημείωσε ότι έχει λαμπρό μέλλον!

"Rafa, bravo. How many is that? 28?

"28 Barcelona titles is not bad, I'm really jealous!" @steftsitsipas @RafaelNadal #BCNOpenBS pic.twitter.com/gefDt7CNnH

— Tennis TV (@TennisTV) April 25, 2021