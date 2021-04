Στον 2ο ημιτελικό Masters της καριέρας του προκρίθηκε ο Κάσπερ Ρουντ .

Ο 22χρονος Νορβηγός που είναι στο Νο27 κόσμου απέκλεισε με 6-4, 6-3 στον προημιτελικό του Monte Carlo Masters τον κάτοχο του τίτλου (2019) Φάμπιο Φονίνι και θα παίξει το Σάββατο (16:30, Cosmote Sport 6) στον ημιτελικό με τον Ναδάλ ή τον Ρούμπλεφ.

Ο Κάσπερ Ρουντ είχε παίξει ημιτελικό Masters πρώτη φορά το 2020 στο Italian Open στη Ρώμη και είχε αποκλειστεί από τον μετέπειτα νικητή, Νόβακ Τζόκοβιτς.

Στο 1ο σετ, ο Φάμπιο Φονίνι σβήνει μπρέικ για να ισοφαρίσει σε 1-1 ενώ ο Ρουντ σβήνει 3 μπρέικ πόιντ στο 5ο και θα προηγηθεί με 3-2. Θα κρατήσει το προβάδισμα και θα κλείσει με μπρέικ (6-4).

Με μπρέικ θα ξεκινήσει και στο 2ο σετ, αφού θα φτάσει εύκολο στο 2-0 και με το σερβίς του στο 3-0. Ο Φονίνι θα σβήσει 3 μπρέικ πόιντ για να μειώσει σε 3-1 και θα πάρει πίσω το μπρέικ για να μειώσει σε 3-2.

Ισοφαρίζει σε 3-3 ο Ιταλός αλλά ο Νορβηγός θα κρατήσει το σερβίς του για το 4-3. Ο Ρουντ θα πετύχει μπρέικ (5-3).

O Νορβηγός θα σβήσει μπρέικ πόιντ στο 9ο γκέιμ και θα φτάσει σε ματς πόιντ για το 6-3.

