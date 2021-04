Τον παίκτη που κέρδισε για πρώτη φορά στο 2021 τον Νόβακ Τζόκοβιτς θ' αντιμετωπίσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς στον ημιτελικό του Monte Carlo Masters.

Ο Νταν Έβανς μετά από 2.42' επικράτησε με 5-7, 6-3, 6-4 του Νταβίντ Γκοφέν και θα συναντήσει το Σάββατο (14:30, Cosmote Sport 6) τον Στέφανο Τσιτσιπά με έπαθλο μια θέση στον τελικό της Κυριακής στο Monte Carlo Masters.

Με την 4η νίκη του στο Monte Carlo Masters o Βρετανός θα βρεθεί για πρώτη φορά σε ημιτελικό Masters και ο Έλληνας για 6η! Ο ένας είναι στο Νο33 κόσμου και ο άλλος στο Νο5 ενώ έχουν και 2 αγώνες μέσα στο 2020.

Νικητής και στους 2 είναι ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας τενίστας είχε επικρατήσει 6-2,6-3 στον ημιτελικό στο Ντουμπάι και εν συνεχεία με 6-3,6-1 στο Αμβούργο. Τόσο στο ένα όσο και στο άλλο τουρνουά ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε φτάσει στον τελικό αλλά δεν πανηγύρισε τίτλο.

O Έβανς έγινε ο πρώτος Βρετανός τενίστας μετά από Άντι Μάρεϊ που προκρίνεται σε ημιτελικό Masters, με τον Μάρεϊ να το είχε καταφέρει για τελευταία φορά στο Paris Masters 2016.

Στο 1ο σετ, ο Νταν Έβας αρχίζει με μπρέικ (1-0) και θα σβήσει 3 μπρέικ πόιντ για να φτάσει στο 2-0. Ο Νταβίντ Γκοφέν μετά από ένα γκέιμ διάρκειας 9' μειώνει σε 3-2 αλλά ο Βρετανός θα φτάσει στο 5-3.

Στο 10ο γκέιμ ο Βέλγος θα έχει τριπλό μπρέικ πόιντ και με την 3η προσπάθεια θα πετύχει μπρέικ και θα ισοφαρίσει σε 5-5. O Γκοφέν θα προηγηθεί με 6-5 και θα έχει μπρέικ πόιντ (σετ πόιντ) στο 12ο.

Το σβήνει ο Έβανς αλλά ο Γκοφέν θα έχει μια δεύτερη ευκαιρία, θα φτάσει σε μπρέικ και μετά από 1.03' θα κλείσει με μπρέικ το σετ (7-5).

Μετά από 5 σερί κερδισμένα γκέιμ από τον Γκοφέν, ο Έβανς επιστρέφει για να ισοφαρίσει σε 1-1 στο 2ο σετ και θα φτάσει σε διπλό μπρέικ πόιντ. Με μπρέικ ο Βρετανός πάει στο 2-1 και με το σερβίς του στο 3-1.

Ο Γκοφέν θα σβήσει μπρέικ πόιντ για να μειώσει σε 3-2 αλλά και ο Έβανς θα σβήσει 2 μπρέικ πόιντ για το 4-2. Μειώνει σε 4-3 ο Βέλγος αλλά ο Βρετανός θα κρατήσει το σερβίς του για το 5-3.

O Έβανς θα φτάσει σε διπλό σετ πόιντ και με διπλό σφάλμα του Γκοφέν θα κλείσει το σετ με μπρέικ (6-3).

Στο 3ο σετ, ο Έβανς σβήνει 2 μπρέικ πόιντ για το 2-1 και εν συνεχεία στο 3-2. O Γκοφέν θα σβήσει μπρέικ πόιντ για το 3-3. Το 4-3 είναι για τον Βρετανό και ο Γκοφέν ισοφαρίζει σε 4-4.

Ο Βέλγος φτάνει σε 4 μπρέικ πόιντ στο 9ο γκέιμ αλλά θα τα σβήσει ο Βρετανός και θα πάει στο 5-4. Με μπρέικ θα κλείσει το σετ στο 6-4 και θα πάρει την πρόκριση μετά από 2.42'.

Ο Έβανς είχε 15 winners, 29 αβίαστα και 4/9 μπρέικ πόιντ και ο Γκοφέν είχε 35-47 και 2/17!

