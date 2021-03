Στον πρώτο του προημιτελικό Masters προκρίθηκε ο Γιανίκ Σίνερ .

Ο 19χρονος Ιταλός επικράτησε με 6-3, 6-2 του Φιλανδού Εμίλ Ρουσοβόρι και θα παίξει στον προημιτελικό της Τετάρτης (22:00) με τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ ο οποίος απέκλεισε με 6-7 (5), 6-3, 6-4 τον Τέιλορ Φριτζ .

Ο Σίνερ από την άλλη εξασφάλισε για πρώτη φορά στην καριέρα του και την είσοδο του στο top-30 της παγκόσμιας κατάταξης.

Στον προημιτελικό προκρίθηκε και ο Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγκούτ ο οποίος αφού έσωσε ματς πόιντ επικράτησε με 6-3, 4-6, 7-6 (7) του Τζον Ίσνερ και θα παίξει με τον Ντανίλ Μεντβέντεφ ή τον Φράνσις Τιαφό.

Alexander Bublik reaches his first Masters 1000 quarter-final with a 6-7(5) 6-3 6-4 triumph over Taylor Fritz. #MiamiOpen pic.twitter.com/igRWZkawDS

Breaking new ground

19-year-old @janniksin defeats Emil Ruusuvuori 6-3 6-2 to reach his first Masters 1000 quarter-final on his #MiamiOpen debut. pic.twitter.com/Gxan8pquue

— Tennis TV (@TennisTV) March 30, 2021