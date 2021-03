Συμπληρώθηκε το παζλ των προημιτελικών του Dubai Open 2021.

H Αρίνα Σαμπαλένκα είναι η μοναδική top-10 στους "8" και απέκλεισε με 6-3, 6-2 την Ανέτ Κονταβέιτ. Επόμενη αντίπαλος της θα είναι η Γκαρμπίνιε Μουγκουρούθα η οποία κέρδισε με 6-0, 6-4 την νικήτρια του Roland Garros, Ίγκα Σβιάτεκ.

Η Μουγκουρούθα με την Σαμπαλένκα είχαν παίξει στις 3 Μαρτίου με την Ισπανίδα να επικρατεί με 2-1 σετ.

Η Κόκο Γκάουφ θα παίξει με την Τίσμαν, η Κρεϊτσίκοβα με την Ποτάποβα και η Μέρτενς με την Πέγκουλα.

Quarterfinals for the Swiss! @jilteichmann gets past Jabeur and arranges a third meeting with Gauff in the space of a month!#DDFTennis pic.twitter.com/jX51RiGQ3M — wta (@WTA) March 10, 2021

Muguruza on song First clash with Swiatek goes the way of @GarbiMuguruza, who reaches the #DDFTennis quarterfinals! A rematch with Sabalenka awaits pic.twitter.com/3NGdTtMo5p — wta (@WTA) March 10, 2021