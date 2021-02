Η Ντανιέλ Κόλινς σταμάτησε την πορεία της Άσλεϊ Μπάρτι στο Adelaide International.

H Αυστραλή που είναι στο Νο1 κόσμου ηττήθηκε με 6-3, 6-4 στον 4ο γύρο από την Αμερικανίδα η οποία και πέτυχε την πρώτη της νίκη απέναντι στην κορυφαία παίκτρια της κατάταξης.

Στον προημιτελικό η Κόλινς θα παίξει με την Ίγκα Σβιάτεκ η οποία απέκλεισε με 6-1,6-3 την Αυστραλή Ίνγκλις.

Moving on Down Under @iga_swiatek is through to the #AdelaideTennis quarterfinals with a 6-1, 6-3 win over Inglis.

RUTHLESS revenge

Collins reels off another five consecutive games to get her first win over Barty 6-3, 6-4 and reach the quarterfinals!#AdelaideTennis pic.twitter.com/ehQh3Vjkz8

— wta (@WTA) February 24, 2021