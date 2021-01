Abu Dhabi Open: Η Πλίσκοβα έπεσε θύμα έκπληξης από την Γκασάνοβα (vids)

Νωρίς νωρίς αποκλείστηκε από το όπεν του Άμπου Ντάμπι η Καρολίνα Πλίσκοβα .

Η Τσέχα πρών Νο1 και νυν Νο6 του κόσμου ηττήθηκε με 6-2, 6-4 από την 21χρονη Ρωσίδα Νο292 Αναστασία Γκασάνοβα που ξεκίνησε από τα προκριματικά και έτσι αποχαιρέτησε το Άμπου Ντάμπι.

Για την νεαρή είναι η πρώτη της top-10 νίκη. Αντιθέτως η Ελίνα Σβιτολίνα κέρδισε με 6-4, 6-1 την Βέρα Ζβονάρεβα και συνεχίζει στους "16" εκεί όπου θα παίξει με την Αικατερίνα Αλεξάντροβα.

Anastasia Gasanova defeats the No.3 seed Ka. Pliskova, 6-2, 6-4. #AbuDhabiWTA pic.twitter.com/a7Ch256t45

First win against a Top 100 player!

Just over an hour @ElinaSvitolina defeats Zvonareva, 6-4, 6-1.#AbuDhabiWTA pic.twitter.com/I8y8DDqi9g

— wta (@WTA) January 9, 2021