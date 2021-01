Abu Dhabi Open: Στον 2ο γύρο οι Μουγκουρούθα, Κένιν, Σαμπαλένκα (vids)

Δύσκολο εμπόδιο είχε στον 1ο γύρο του Abu Dhabi Open η Γκαρμπίνε Μουγκουρούθα αλλά τα κατάφερε εξαιρετικά.

Η Ισπανίδα επικράτησε με 6-2, 6-4 της Κριστίνα Μλαντένοβιτς και είναι στον 2ο γύρο του τουρνουά εκεί όπου θα συναντήσει την Λευκορωσίδα Σάνσοβιτς. Η νικήτρια του αγώνα θα παίξει στον 3ο γύρο με την Μαρία Σάκκαρη ή την Κόκο Γκάουφ.

Στον 2ο γύρο συνεχίζει η Αρίνα Σαμπαλένκα που κέρδισε με 7-6 (5), 6-2 την Χέρτζοκ και θα κοντραριστεί την Παρασκευή με την Τομζλιάνοβιτς. Η Ελίνα Σβιτολίνα από την άλλη επικράτησε με 6-4, 6-3 της Αμερικανίδας Τζέσικα Πεγκούλα ενώ απο τον 1ο γύρο αποκλείστηκε η ημιφιναλίστ του Roland Garros Νάντια Ποντορόσκα αφού ηττήθηκε με 6-3, 6-3 από την Τόρμο.

Το Νο1 του ταμπλό και νικήτρια του Australian Open 2020 Σοφία Κένιν απέκλεισε με 7-6 (4), 6-2 την Κινέζα Ζανγκ και θα παίξει στον 2ο γύρο με την Βελγίδα Κριστίνα Φλίπκενς.

The No.1 seed kicks off her season with a win @SofiaKenin defeats Yang, 7-6(4), 6-2.#AbuDhabiWTA pic.twitter.com/Yx3SfLLjBm

— wta (@WTA) January 7, 2021