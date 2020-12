WTA: Από το Άμπου Ντάμπι αρχίζει το 2021 στις γυναίκες (pic)

Μετά από την ATP και η WTA ανακοίνωσε το πρόγραμμα των πρώτων εβδομάδων του 2021.

Η αρχή θα γίνει φέτος από το Άμπου Ντάμπι με τουρνουά WTA 500 και έπαθλα που θα ξεπεράσουν τα 500.000 δολάρια. Τα προκριματικά του Australian Open θα διεξαχθούν στο διάστημα 10-13/1 στη Ντόχα και στη συνέχεια η δράση θα μεταφερθεί στην Αυστραλία.

Από την 1η έως την 7η Φεβρουαρίου θα διεξαχθούν 2 τουρνουά WTA 500 στη Μελβούρνη και εν συνεχεία αρχίζει στις 8 το Australian Open που θα διαρκέσει έως τις 21 Φεβρουαρίου.

Στη διάρκεια της 2ης εβδομάδας του AO θα υπάρχει και ένα τουρνουά WTA 250 για όσες παίκτριες έχουν αποκλειστεί νωρίς και θέλουν να κρατήσουν αγωνιστικό ρυθμό εν όψει της συνέχειας.

Στο ΑΟ θα συμμετάσχει η Μαρία Σάκκαρη η οποία λογικά θα επιλέξει και ένα από τα δυο WTA 500 για προετοιμασία.

The schedule for the first seven weeks of the 2021 WTA Tour is out https://t.co/JeLyxmt6n6 pic.twitter.com/Mg77M3paLx

— wta (@WTA) December 19, 2020