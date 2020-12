Ράφα Ναδάλ: «Δεν περίμενα να πετύχω ούτε τα μισά απ' όσα πέτυχα» (pic)

Στο περιοδικό "Celebrity" μίλησε ο Ράφα Ναδάλ για τη ζωή του, την καριέρα του και τα όνειρα που είχε πιο μικρός.

Ο κορυφαίος Ισπανός τενίστας που έφτασε το 2020 τα 20 Grand Slam σημείωσε μεταξύ άλλων: «Δεν περίμενα να πετύχω ούτε τα μισά απ' όσα πέτυχα. Σε ηλικία 16 ετών το μόνο που ήθελα ήταν να μπορέσω να παίξω επαγγελματικά τένις και να κέρδιζα κάποια μέρα και ένα τουρνουά».

Ο Ράφα Ναδάλ στα 19 θα κερδίσει το 1ο του Roland Garros και σήμερα στα 34 έχει το 13ο τρόπαιο στην συλλογή του. Έχει ταυτιστεί με το Roland Garros αλλά το Wimbledon ήταν ένα όνειρο.

Το πρώτο του το κέρδισε μάλιστα παίζοντας κόντρα στον Ρότζερ Φέντερερ τον κορυφαίο τελικών όλων των εποχών κατά πολλούς. «Το να κερδίσω το Wimbledon ήταν το όνειρό μου και κατάφερα να το πετύχω αυτό το 2008. Πολλά έχουν συμβεί από εκείνη τη συνέντευξη που έδωσα όταν ήμουν 16 και σίγουρα είμαι ευγνώμων στη ζωή», είπε ο Ράφα.

