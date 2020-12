Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επέστρεψε στα social media μετά από τον σάλο των τελευταίων ημερών που δημιουργήθηκε μετά από σχόλιο του για τα Harrods.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας έγραψε στο twitter ένα μήνυμα με ουσία και "απαντήσεις".

«Αν επενδύσεις στον εαυτό σου, θα τον αγαπήσεις. Κάντο σαν η ζωή σου να εξαρτάται από αυτό. Είναι μια καλή αρχή» έγραψε ο Τσιτσιπάς.

Πατέρας Τσιτσιπά για τα Harrods: «Οι Έλληνες πρέπει να επιδιώξουν την ποιότητα» (vid)

Ο Τσιτσιπάς «πληρώνει» την παγκόσμια επιτυχία του

If you invest in yourself, you will love yourself. Make it so as if your life depends on it. It's a good principal.

— Stefanos Tsitsipas (@StefTsitsipas) December 7, 2020