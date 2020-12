Σουάρεζ Ναβάρο: Άφησε τις χημειοθεραπείες για να προπονηθεί (vid)

Μέσα στα κορτ ήταν "μάχιμη" και στη ζωή της δείχνει να είναι ακόμη περισσότερο.

Η 32χρονη Ισπανίδα τενίστρια Κάρλα Σουάρεζ Ναβάρο διαγνώστηκε πριν από λίγους μήνες με το λεύκωμα Hodgkin που είναι μια μορφή καρκίνου.

Αντί ν' αγωνιστεί στο US Open ξεκίνησε χημειοθεραπείες αλλά νιώθει άσχημα μακριά από τα κορτ. Έτσι αποφάσισε αφού νιώθει καλύτερα να κάνει ένα break και να προπονηθεί για λίγο την Κυριακή με την Ιταλία Σάρα Εράνι.

Η Σουάρεζ συγκλόνισε τον κόσμο του τένις με την περιπέτεια της και όλοι στέκονται δίπλα της στη μεγάλη μάχη που δίνει για τη ζωή της. Όπως εκείνη στάθηκε δίπλα στους συμπατριώτες της Ισπανούς το διάστημα που ο covid-19 "θέριζε" τη χώρα της προσφέροντας κοινωνική εργασία.

Sunday funday!!

Thanks for the practice @SaraErrani pic.twitter.com/OlyVl6m8IF

