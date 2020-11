Ντανίλ Μεντβέντεφ: Καλύτερα να παίζει τένις παρά να μιλάει στον ... αέρα (vid)

Μπορεί μέσα στην O2 Arena να κατάφερε να ανατρέψει την εις βάρος του κατάσταση και να αποκλείσει τον Ράφα Ναδάλ στα ημιτελικά του ATP Finals αλλά τα πράγματα δυσκόλεψαν για τον Ντανίλ Μεντβέντεφ μετά από το παιχνίδι.

Ο Ρώσος που θα παίξει την Κυριακή για πρώτη φορά στην καριέρα του σε τελικό ATP Finals κλήθηκε να μιλήσει ζωντανά μετά από την επική του πρόκριση αλλά αντιμετώπισε τεράστιο πρόβλημα με το ακουστικό του.

Πάλευε επί ώρα να το βάλει στο αυτί του για να ακούσει και με δυσκολία τα κατέφερε. Το σχετικό video του αρέσε και το "ανέβασε" και στα social media του!

Daniil Medvedev: Fights back to beat tennis legend Rafael Nadal

Also Daniil Medvedev: Struggles to put on headphones

DaniilMedwed #NittoATPFinals pic.twitter.com/aKL99AuB3w

— Tennis TV (@TennisTV) November 21, 2020