Με τρεις νίκες σε τρία παιχνίδια και με 6-0 σετ ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στον όμιλο "Tokyo 1970" του ATP Finals 2020, ο Ντανίλ Μεντβέντεφ .

Ο Ρώσος (Νο4) που το Σάββατο (22:00, Cosmote Sport 6) θα παίξει στον ημιτελικό με τον Ράφα Ναδάλ επικράτησε στην 3η ημέρα του ομίλου με 6-3, 6-3 του Ντιέγκο Σβάρτσμαν και είναι ο μοναδικός από τους 8 παίκτες που παραμένει αήττητος!

Από την άλλη ο Ντιέγκο Σβάρτσμαν είναι ο μοναδικός που δεν πήρε νίκη στο ATP Finals 2020 στην πρώτη του συμμετοχή.

Θυμίζουμε πρώτος με 3-0 νίκες πέρασε στα ημιτελικά ο Μεντβέντεφ και δεύτερος με 2-1 νίκες ο Τζόκοβιτς. Ακολούθησε με 1-2 ο Ζβέρεφ και με 0-3 ο Σβάρτσμαν. Στον άλλο ημιτελικό που θα ξεκινήσει στις 16:00 θα δούμε τον Τζόκοβιτς με τον Τιμ.

Στο 1ο σετ ο Μεντβέντεφ με μπρέικ θα προηγηθεί με 2-1 και θα κρατήσει το σερβίς του χωρίς να απειληθεί σε κανένα σημείο από τον Σβάρτσμαν.

Στο 9ο γκέιμ θα φτάσει σε ματς πόιντ, ο Αργεντινός θα το σβήσει, θα φτάσει και σε 2ο και με μπρέικ θα κλείσει το σετ στο 6-3 σε 37'.

Ο Ρώσος θα κάνει πρώτος μπρέικ και στο 2ο και θα αποκτήσει προβάδισμα με 3-1 ενώ στο 4ο γκέιμ θα φτάσει σε μπρέικ πόιντ ο Σβάρτσμαν αλλά δεν θα τα καταφέρει (4-1).

Μειώνει σε 5-3 ο Ντιέγκο αλλά ο Ντανίλ θα τελειώσει το παιχνίδι στο σερβίς του (6-3).

Το παιχνίδι είχε διάρκεια 1.13'.

