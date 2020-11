Κάποια στιγμή την ώρα του αγώνα του Ράφα Ναδάλ με τον Ντομινίκ Τιμ στο ATP Finals του Λονδίνου ο σκηνοθέτης επέλεξε να αφήσει το κορτ και να μας δείξει τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Σέρβος Νο1 του κόσμου ήταν στο γυμναστήριο για προπόνηση και όταν είδε από την οθόνη ότι έχει γίνει σύνδεση απλά σήκωσε την μπλούζα του και μας έδειξε τους κοιλιακούς του!

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς επιστρέφει στην δράση την Τετάρτη (22:00, Cosmote Sport 6) απέναντι στον Ντανίλ Μεντβέντεφ.

When you see your crush at the gym @DjokerNole #NittoATPFinals pic.twitter.com/xt4D02xpcY

— Tennis TV (@TennisTV) November 17, 2020