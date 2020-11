Την πρώτη νίκη του στην ιστορία του στο ATP Finals πέτυχε το βράδυ της Δευτέρας (16/11) o Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Ο Ρώσος που είχε 3 ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια το 2019 στην πρώτη του συμμετοχή στο τουρνουά επικράτησε στην πρεμιέρα του στον όμιλο "Τόκιο 1970" με 6-3, 6-4 του Αλεξάντερ Ζβέρεφ και έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους "4".

Αυτή ήταν η 2η συνεχόμενη νίκη του επί του Γερμανού μετά από τον τελικό στο Paris Masters του 2020 και συνολικά η 3η σε 8 παιχνίδια με τον Ζβέρεφ.

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ ήταν καλύτερος σ' όλο το παιχνίδι και ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ "αυτοκτόνησε" ιδιαίτερα στο 1ο σετ όπου έχασε σε ένα μόνο γκέιμ 5 μπρέικ πόιντ.

Πλέον ο Ρώσος μαζί με τον Τζόκοβιτς έχουν από 1 νίκη με 2-0 σετ (12-5 σετ ο Νόλε και 12-7 ο Ντανίλ) και θα συναντηθούν την Τετάρτη. Ο Ζβέρεφ θα παίξει τα ρέστα του με τον Σβάρτσμαν την ίδια ημέρα.

Ο Μεντβέντεφ είχε 21 winners και 21 αβίαστα και ο Ζβέρεφ 15 και 29 αλλά και 7 διπλά λάθη!

Στο 1ο σετ, ο Ζβέρεφ θα φτάσει σε μπρέικ στο 1ο γκέιμ (1-0) μετά από διπλό λάθος του Μεντβέντεφ αλλά ο Ρώσος θα το πάρει πίσω για να ισοφαρίσει σε 1-1. Ο Γερμανός θα φτάσει σε διπλό μπρέικ πόιντ στο 3ο γκέιμ αλλά ο Ρώσος θα το σβήσει!

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ θα φτάσει σε άλλα 3 μπρέικ πόιντ αλλά δεν θα τα καταφέρει και πάλι! Μετά από 5 χαμένα μπρέικ πόιντ του αντιπάλου του ο Ντανίλ Μεντβέντεφ θα κλείσει το γκέιμ και θα προηγηθεί με 2-1.

Διπλό μπρέικ πόιντ για τον Ρώσο στο 4ο αλλά δεν θα εκμεταλλευτεί κανένα! Τελικά ο Γερμανός θα πάρει το γκέιμ (2-2). O Ζβέρεφ θα σβήσει τριπλό μπρέικ πόιντ στο 6ο γκέιμ αλλά με διπλό λάθος ο Γερμανός θα δώσει το μπρέικ (4-2) στον Ρώσο!

Ο Μεντβέντεφ θα φτάσει στο 5-2 και με άσο θα κλείσει το σετ στο 6-3!

Στο 2ο σετ, ο Γερμανός με το σερβίς του θα προηγηθεί με 2-1 και θα προηγηθεί με 3-2. Ο Μεντβέντεφ θα ισοφαρίσει σε 3-3 αλλά με μπρέικ θα πάρει προβάδισμα με 4-3. Τελικά θα κλείσει το σετ και το παιχνίδι στο 6-4!

FIRST #NittoATPFinals

After going 0-3 last year, @DaniilMedwed defeats Zverev 6-3 6-4 to claim his first-ever victory at the season-ending championships! pic.twitter.com/DKJMWFECir

— Tennis TV (@TennisTV) November 16, 2020