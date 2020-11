Έστω και με δυσκολία ο Νόβακ Τζόκοβιτς τα κατάφερε.

Ο Σέρβος που έκανε πρεμιέρα με το δεξί στο ATP Finals 2020 απέναντι στον Ντιέγκο Σβάρτσμαν είχε κληθεί να "χτίσει" μια πυραμίδα με 30 μπαλάκια του τένις μέσα σε 2'.

Στην αρχή δεν τα κατάφερε, ζήτησε την βοήθεια του VAR, αλλά η δοκιμασία του στέφτηκε με επιτυχία.

We challenged the players to build a 30 ball pyramid inside 2 minutes...@DjokerNole's attempt is a must-watch #NittoATPFinals pic.twitter.com/31xRKM4Pq0

— ATP Tour (@atptour) November 16, 2020