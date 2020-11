Τις 40 νίκες στο 2020 έφτασε ο Νόβακ Τζόκοβιτς .

Ο Σέρβος τενίστας επικράτησε με 6-3, 6-2 του Ντιέγκο Σβάρτσμαν στην πρεμιέρα του στο ATP Finals του Λονδίνου και έκανε το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του 6ου τίτλου του.

Δεν δυσκολεύτηκε να φτάσει στο 6-0 στις νίκες επί του Αργεντινού και πλέον περιμένει τον αγώνα του Ζβέρεφ με τον Μεντβέντεφ για να μάθει τον αντίπαλο του την Τετάρτη.

O Τζόκοβιτς είχε 26 winners και 14 αβίαστα και ο Σβάρτσμαν 11-13.

Ο Ντιέγκο Σβάρτσμαν ξεκίνησε με μπρέικ στο 1ο σετ (2-1) αλλά ο Νόβακ Τζόκοβιτς το πήρε πίσω για το 2-2. Ο Σέρβος έφτασε και σε νέο μπρέικ (5-3) και θα κλείσει το σετ στο σερβίς του (6-3).

Στο 2ο σετ, ξεκίνησε με μπρέικ (1-0) και με νέο μπρέικ θα οδηγήσει το παιχνίδι στο 4-1. Με το σερβίς του θα προηγηθεί με 5-1. Ο Σβάρτσμαν θα μειώσει σε 5-2 αλλά θα χάσει το σετ με 6-2.

Αυτή ήταν η 12η συνεχόμενη νίκη του σε πρεμιέρα στο ATP Finals και έχει πλέον 12-1. Επιπλέον έφτασε στις 37 νίκες στο τουρνουά και είναι στην 3η θέση πίσω από τον Φέντερερ (59) και τον Λεντλ (39).

