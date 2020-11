Αυτή τη χρονιά λόγω του covid-19 και των περιοριστικών μέτρων οι 8 φιναλίστ του ATP Finals δεν πήραν το μετρό στο Λονδίνο για να "βολτάρουν", ούτε επιβιβάστηκαν σε καραβάκι για να πλεύσουν στον Τάμεση.

Αυτά ανήκουν στο παρελθόν... Τα μέτρα είναι αυστηρά αλλά η ATP για να "σπάσει" τον πάγο έβγαλε ένα video με την χιουμοριστική πλευρά των 8 φιναλίστ. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αφού απολυμάνει τα χέρια του τρώει ποπ κορν μέσα από την κούπα του ATP Finals.

Δείτε τι έκαναν οι 8 "μαχητές" του Λονδίνου:

To all the fans...

This is for you. #NittoATPFinals pic.twitter.com/1F8Ztss3rE

— ATP Tour (@atptour) November 15, 2020