Συνεχίζει απτόητος την επέλαση του στο τελευταίο τουρνουά της χρονιάς ο Γιανίκ Σίνερ.

Ο 19χρονος Ιταλός απέκλεισε στον προημιτελικό του Sofia Open με 6-7 (3), 6-4, 6-1 τον Άλεξ Ντε Μινόρ και θα παίξει την Παρασκευή στον 2ο ημιτελικό του μέσα στο 2020 μετά από εκείνον στην Κολωνία.

Ο Γιανίκ Σίνερ που έφτασε έως τους "8" στο Roland Garros θα παίξει με τον Γάλλο Αντριάν Μαναρινό ο οποίος κέρδισε με 6-2, 1-6, 6-3 τον Ράντου Άλμποτ.

Sinfully good @janniksin chases down the Demon 6-7(3) 6-4 6-1 to reach the final 4 in Sofia!#SofiaOpen pic.twitter.com/mdXsM248oZ — Tennis TV (@TennisTV) November 12, 2020