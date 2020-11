Έστω και στο διπλό τα κατάφερε ο Φελίξ Οζέ Αλιασίμ.

Ο 20χρονος Καναδός τενίστας κατέκτησε τον πρώτο τίτλο του έστω και στο διπλό και πανηγυρίζει.

Μαζί με τον Χούμπερτ Χουρκάτς έσβησαν 5 ματς πόιντ στον τελικό και κέρδισαν με 6-7 (3), 7-6 (7), 10-2 τους Σοάρες-Πάβιτς που ήταν το φαβορί!

Ο Φελίξ Οζέ Αλιασίμ είναι από τα πιο "καυτά" ονόματα της νέας γενιάς του τένις αλλά δεν έχει καταφέρει να πάρει τίτλο στο απλό!

Έχει παίξει σε 6 τελικούς μέσα στο 2019 και στο 2020 και έχει 6 ήττες.

Μέσα στο 2020 έχασε από τον Μονφίς στο Ρότερνταμ , από τον Τσιτσιπά στη Μασσαλία και από τον Ζβέρεφ στην Κολωνία .

Έστω και στο διπλό έσπασε την κατάρα!

Epic scenes @felixtennis and @HubertHurkacz save FIVE championship points to defeat Soares and Pavic for the Paris title, 6-7 7-6 10-2. #RolexParisMasters pic.twitter.com/9vEWrgkVbv

— Tennis TV (@TennisTV) November 8, 2020