Paris Masters: Απίθανη ανατροπή Βαβρίνκα κόντρα στον Ρούμπλεφ (vids)

Με απίθανη ανατροπή ο Σταν Βαβρίνκα απέκλεισε τον Αντρέι Ρούμπλεφ και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Paris Masters.

O Ελβετός αν και έχασε το 1ο σετ με 6-1, ανέβασε την απόδοση του και με όπλο τα σερβίς του και με την εμπειρία του επικράτησε με 1-6, 6-4, 6-3 τον Αντρέι Ρούμπλεφ ο οποίος είχε 11 σερί νίκες μετά από την ήττα του από τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Roland Garros.

Επόμενος αντίπαλος για τον Σταν Βαβρίνκα (Νο20) θα είναι ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ. Με τον Γερμανό που θα συναντηθεί την Παρασκευή (21:00, Cosmote Sport 6) έχει παίξει 3 φορές και έχει ισάριθμες ήττες.

Μάλιστα το 2020 είχε ηττηθεί με 3-1 σετ από τον Ζβέρεφ στον προημιτελικό του AO 2020 στο τελευταίο τους παιχνίδι.

Ο Βαβρίνκα είχε κερδίσει για τελευταία φορά παίκτη του top-10 στο AO 2020 και ήταν πάλι Ρώσος (Ντανίλ Μεντβέντεφ).

Ο Ρούμπλεφ θ' αρχίσει με μπρέικ τον αγώνα (1-0) και με 2ο μπρέικ θα προηγηθεί με 4-1. Ο Βαβρίνκα δεν θ' αντέξει στην πίεση και θα δεχτεί 3ο μπρέικ για το 6-1!

Ο Βαβρίνκα είχε 9 winners και 17 αβίαστα και ο Ρούμπλεφ είχε 8-7. Τα μπρέικ πόιντ ήταμ 3/4 και 0/1.

Στο 2ο σετ, ο Ρούμπλεφ θα φτάσει στο 3-2 αλλά ο Βαβρίνκα με μπρέικ θα προηγηθεί με 4-3. O Ρώσος με την συμπλήρωση 1 ώρας θα βρει διπλό μπρέικ πόιντ αλλά ο Ελβετός θα το σβήσει!

Ο Βαβρίνκα με το σερβίς του θα φτάσει στο 5-3 και θα κλείσει το σετ στο 6-4. Τα αβίαστα στο 2ο ήταν 9-9 και τα μπρέικ πόιντ 0/2 (Ρούμπλεφ) και 1/1.

Με μπρέικ θα ξεκινήσει στο 3ο σετ ο Ελβετός και θα το "σφραγίσει" με το σετ στο σερβίς του για το 2-0. Ο Βαβρίνκα θα φτάσει στο 5-3 και θα κλείσει το σετ στο 6-3. Οι πόντοι ήταν 79-78 για τον Βαβρίνκα.

Η Παρασκευή είναι ημέρα προημιτελικών στο Paris Masters. Το πρόγραμμα ανοίγει στις 15:00 και όλα τα παιχνίδια θα μεταδοθούν από το Cosmote Sport 6.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

15:00 Σβάρτσμαν-Μεντβέντεφ

17:00 Ράονιτς-Ουμπέρ

19:30 Ναδάλ - Καρένιο Μπούστα

21:00 Ζβέρεφ-Βαβρίνκα

Look what it means @stanwawrinka rallies past Andrey Rublev 1-6 6-4 6-3 to book his spot in the quarter-finals at Paris. #RolexParisMasters pic.twitter.com/1in6ANQTUy

— Tennis TV (@TennisTV) November 5, 2020