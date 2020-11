Paris Masters: Μετά τον Τσιτσιπά απέκλεισε και τον Τσίλιτς ο Ουμπέρ (vid)

Μετά από τον Στέφανο Τσιτσιπά ο Ούγκο Ουμπέρ απέκλεισε και τον Μάριν Τσίλιτς και είναι στους "8" στο Paris Masters.

O νεαρός Γάλλος που πρόσφατα είχε κατακτήσει το τουρνουά στην Αμβέρσα απέκλεισε στον 3ο γύρο στο Παρίσι με 6-3, 6-7 (4), 6-3 τον Μάριν Τσίλιτς και θα παίξει στον προημιτελικό της Παρασκευής με τον Μίλος Ράονιτς.

Το παιχνίδι είχε διάρκεια 2.25'. Ο Ουμπέρ είχε 37 winner και 47 αβίαστα λάθη και ο Τσίλιτς είχε 20-36. Οι άσοι ήταν 19-11 για τον Ουμπέρ και τα μπρέικ πόιντ 1/4 (Τσίλιτς) και 3/8.

Ο Ούγκο Ουμπέρ στο 1ο σετ θα προηγηθεί 2-0 με μπρέικ αλλά ο Μάριν Τσίλιτς θα πάρει πίσω το μπρέικ για να μειώσει σε 3-2. Ο Γάλλος κρατάει την ψυχραιμία του για να φτάσει σ' ένα ακόμη μπρέικ (5-3) και να "κλειδώσει" το σετ.

Το δεύτερο οδηγήθηκε στο τάι μπρέικ με νικητή τον Κροάτη. Στο 3ο ο Ουμπέρ θα σβήσει μπρέικ πόιντ του Τσίλιτς στο 1ο γκέιμ και θα φτάσει σε μπρέικ (4-2) για να "κλειδώσει" το παιχνίδι και την πρόκριση.

Ο Ουμπέρ έχει κάνει ήδη ρεκόρ καριέρας αφού είναι ήδη στο Νο30 (Νο32 το ρεκόρ) και περιμένουμε να δούμε που θα φτάσει. Αυτός θα είναι ο πρώτος προημιτελικός της καριέρας του σε Masters.

Στο άλλο παινχίδι, ο Μίλος Ράονιτς απέκλεισε με 7-6 (1), 6-2 τον Αμερικανό Μάρκος Γκιρόν με τον Καναδό να έχει 17-2 άσους!

Ugo forth @HumbertUgo topples Marin Cilic 6-3 6-7 6-3 to reach his first Masters 1000 quarter-final in Paris. #RolexParisMasters pic.twitter.com/RtD9AW1QNj

— Tennis TV (@TennisTV) November 5, 2020