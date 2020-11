Την 40η νίκη του στο 2020 πέτυχε το βράδυ της Τετάρτης (4/11) ο Αντρέι Ρούμπλεφ.

Ο Ρώσος που είναι στο Νο8 του κόσμου απέκλεισε με 6-1, 6-2 στον 2ο γύρο τον Ρουμάνο Ράντου Άλμποτ και θα παίξει στους "16" με τον νικητή του αγώνα του Βαβρίνκα με τον Πολ.

Με τη νίκη αυτή ο Ρούμπλεφ έφτασε τις 40 και ξεπέρασε τον Νόβακ Τζόκοβιτς που έχει μείνει στις 39!

Τα ζευγάρια της φάσης των "16" (5/11, Cosmote Sport 6):

Σβάρτσμαν-Φόκινα

Γκιρόν-Ράονιτς

Ντε Μινόρ-Μεντβέντεφ

Τσίλιτς-Ουμπέρ

Καρένιο Μπούστα-Γκόμπος

Ναδάλ-Τόμπσον

Ζβέρεφ-Μαρανινό

Ρούμπλεφ-Βαβρίνκα/Πολ

