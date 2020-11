Ο 39χρονος Φελισιάνο Λόπεζ θα είναι ο αντίπαλος του Ράφα Ναδάλ στον αγώνα που θα διεκδικήσει την 1000η νίκη στην καριέρα του!.

Μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι στον 1ο γύρο του Paris Masters ο Ισπανός τενίστας επικράτησε μετά από 1.24΄ με 7-6 (11), 6-1 του Φίλιπ Κραϊνοβιτς και στον 2ο γύρο θα κοντραριστεί με τον συμπατριώτη του και Νο1 του ταμπλό.

Ο Ράφα Ναδάλ έχει 999 νίκες και εάν κερδίσει τον Λόπεζ φτάνει στις 1000 στην σπουδαία καριέρα του με τα 20 Grand Slam.

Με τον Λόπεζ ο Ναδάλ έχει δώσει 13 αγώνες και έχει 9 νίκες.

Lock it in @RafaelNadal will face @feliciano_lopez in pursuit of his 1000th tour-level win

Lopez overcame Krajinovic 7-6(11), 6-1 on Day 1 of the @RolexPMasters. pic.twitter.com/SjDwR1H3aX

— ATP Tour (@atptour) November 2, 2020