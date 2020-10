Vienna Open: Ο Σονέγκο αντίπαλος του Ρούμπλεφ στον τελικό (vids)

Στον δεύτερο τελικό της καριέρας του και στον πρώτο για το 2020 προκρίθηκε ο Λορέντζο Σονέγκο.

Ο Ιταλός (Νο42) που απέκλεισε τον Νόβακ Τζόκοβιτς στον προημιτελικό κέρδισε με 6-3, 6-4 τον Ντάνιελ Έβανς στον ημιτελικό και προκρίθηκε στον τελικό του Vienna Open.

Αντίπαλος του στον τελικό που έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή (15:00, Cosmote Sport 6) θα είναι ο Αντρέι Ρούμπλεφ.

Αυτός θα είναι ο 2ος τελικός καριέρας για τον Ιταλό αφού το 2019 είχε κερδίσει τον τίτλο στην Αττάλεια της Τουρκίας. Με τον Ρούμπλεφ έχουν παίξει ξανά το 2016 σε τουρνουά Challenger στην Κορτίνα (Ιταλία) και ο Ρώσος είχε επικρατήσει με 6-3, 7-5.

O Σονέγκο θα φτάσει σε μπρέικ στο 2ο γκέιμ (2-0) και θα προηγηθεί με 4-1.

Ο Ιταλός θα πάρει το σετ με 6-3! Στο 2ο σετ θα ξεκινήσει και πάλι με μπρέικ (1-0) αλλά ο Έβανς θα το πάρει αμέσως πίσω για το 1-1. Με δεύτερο μπρέικ ο Σονέγκο θα πάει στο 2-1 και στο 3-1.

Στο 8ο γκέιμ ο Σονέγκο θα σβήσει μπρέικ πόιντ για να προηγηθεί με 5-3 και θα επικρατήσει με 6-4.

Heck of a lob by Dan Evans

And nearly brought back by Lorenzo Sonego #ErsteBankOpen pic.twitter.com/hA3t2IGvlN

— Tennis TV (@TennisTV) October 31, 2020