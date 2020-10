Vienna Open: Τρίτος ημιτελικός στο 2020 για τον Έβανς (vid)

Για 2η συνεχόνεμη εβδομάδα και για 3η φορά μέσα στο 2020 ο Ντάνιελ Έβανς θα παίξει σε ημιτελικό σε τουρνουά της ATP.

O Βρετανός που είναι στο Νο33 του κόσμου και δεν έχει κερδίσει τίτλο στην καριέρα του επικράτησε το βράδυ της Παρασκευής (30.10) με 7-6 (3), 4-6, 6-3 του Νο20 Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Vienna Open.

Επόμενος αντίπαλος του στον ημιτελικό του Σαββάτου (17:00, Cosmote Sport 6) θα είναι ο Λορέντζο Σονέγκο ο οποίος απέκλεισε τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Στον άλλο στις 15:00 (Cosmote Sport6) θα δούμε την μονομαχία του Ρούμπλεφ με τον Άντερσον.

Ο Έβανς έχει παίξει στο 2020 σε 2 ημιτελικούς και έχει 2 ήττες.

Η αρχή έγινε στο Ντουμπάι όπου και ηττήθηκε με 2-0 από τον Στέφανο Τσιτσιπά σε τουρνουά ATP 500 και πριν από λίγες ημέρες στην Αμβέρσα (ATP 250) αποκλείστηκε από τον Ούγκο Ουμπέρ.

Με τον Σονέγκο που είναι στο Νο42 θα είναι το πρώτο του παιχνίδι.

Στο 1ο σετ, ο Έβανς θα ξεκινήσει με μπρέικ (1-0) αλλά ο Ντιμιτρόφ θα το πάρει αμέσως πίσω για το 1-1.

Ο Βρετανός θα φτάσει σε νέο μπρέικ στο 5ο γκέιμ (3-2) αλλά ο Βούλγαρος με μπρέικ θα ισοφαρίσει σε 4-4 και θα προηγηθεί με 5-4 και 6-5. Ο Έβανς θα στείλει το σετ στο τάι μπρέικ και θα επικρατήσει με 7-6 (3).

Το 2ο σετ είναι διαφορετικό. Ο Ντιμιτρόφ με μπρέικ στο 3ο γκέιμ θα πάει στο 2-1 και εν συνεχεία στο 4-2 και θα κλείσει το σετ στο 6-4.

Ο Ντάνιελ Έβανς με μπρέικ στο 2ο γκέιμ του 3ου σετ θα φτάσει στο 2-0 και εν συνεχεία στο 3-0. Ο Ντιμιτρόφ θα σβήσει 3 μπρέικ πόιντ στο 4ο για να μειώσει σε 3-1 αλλά δεν θα καταφέρει να πετύχει μπρέικ και ο Έβανς θα προηγηθεί με 5-2.

Ο αγώνας είχε διάρκεια 2.42'. Οι πόντοι ήταν 116-106. Ο Έβανς είχε 39 winners και 24 αβίαστα και ο Ντιμιτρόφ 37-22.

— ATP Tour (@atptour) October 30, 2020