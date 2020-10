Vienna Open: Ο Ρούμπλεφ απέκλεισε τον Τιμ στο «σπίτι» του (vids)

Με την 37η νίκη του στο 2020 ο Αντρέι Ρούμπλεφ προκρίθηκε στα ημιτελικά του Vienna Open.

O Ρώσος που είναι στο Νο8 του κόσμου απέκλεισε με 7-6 (5), 6-2 τον νικητή του 2019 Ντομινίκ Τιμ στον προημιτελικό και θα παίξει το Σάββατο (Cosmote Sport 6) με τον Κέβιν Άντερσον για μια θέση στον τελικό της Κυριακής.

Ο Αντρέι Ρούμπλεφ συνεχίζει τις καταπληκτικές του εμφανίσεις στο 2020 και είναι κοντά σ' ένα ακόμη τελικό! Ήδη έχει 4 τίτλους και ίσως την Κυριακή να διεκδικήσει και τον 5ο!

Το παιχνίδι θα ξεκινήσει σε σβησμένο διπλό μπρέικ πόιντ του Τιμ και οι δυο παίκτες με το σερβίς τους θα φτάσουν έως το τάι μπρέικ. Εκεί με φανταστικά χτυπήματα ο Ρώσος θα κλείσει το σετ με 7-6 (5).

Στο 2ο σετ, ο Ρούμπλεφ θα φτάσει στο 3ο γκέιμ σε διπλό μπρέικ πόιντ, ο Τιμ θα το σβήσει, αλλά θα έχει και 3η ευκαιρία και θα προηγηθεί 2-1 με μπρέικ! Mε νέο μπρέικ ο Ρούμπλεφ θα πάει στο 4-1.

Στο 7ο γκέιμ ο Τιμ θα σβήσει ματς πόιντ αλλά ο Ρούμπλεφ θα κλείσει το παιχνίδι στο σερβίς του. Αξίζει να σημειώσουμε πως στο 2ο σετ είχε ενοχλήσεις στο πόδι του ο Αυστριακός.

Δυο παιχνίδια έχουν δώσει στο παρελθόν ο Αντρέι Ρούμπλεφ και ο Κέβιν Άντερσον.

Ο Νοτιοαφρικανός είχε επικρατήσει με 3-1 στον 1ο γύρο του US Open το 2005 και ο Ρώσος κέρδισε με 3-0 στο Roland Garros 2020.

Red Hot Russian @AndreyRublev97 is now 17-1 in his last four ATP events

@TennisTV | #ErsteBankOpenpic.twitter.com/5bbR98lb0n

— ATP Tour (@atptour) October 30, 2020