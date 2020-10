Vienna Open: Ο Απόστολος Τσιτσιπάς ανοίγει τρύπες στο παπούτσι του Στέφανου (vid)

Συμβαίνουν και αυτά σ' αγώνες τένις! Ο Απόστολος Τσιτσιπάς ανοίγει σε live μετάδοση τρύπες στα παπούτσια του Στέφανου Τσιτσιπά προκειμένου να περάσει πιο ψηλά τα κορδόνια.

Όλα αυτά συνέβησαν στον αγώνα του 1ου γύρου του Vienna Open ανάμεσα στον Τσιτσιπά και τον Στρουφ και στο 3ο γκέιμ του 3ου σετ.

O Στέφανος Τσιτσιπάς θέλει ν' αλλάξει τα παπούτσια του στο 3ο σετ αλλά θέλει να δέσει πιο ψηλά τα κορδόνια. Ένα ball boy μεταφέρει τα παπούτσια στον μπαμπά Απόστολο ο οποίος προσπαθεί ν' ανοίξει την τρύπα.

Τελικά θα χρειαστεί ψαλίδι για να τα καταφέρει αλλά ο Στέφανος θα φορέσει άλλα παπούτσια και θα συνεχίσει τον αγώνα!

