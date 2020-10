Τζόκοβιτς - Κραΐνοβιτς 2-0: Επέστρεψε με νίκη στη Βιέννη ο «Νόλε» (vids)

Δεκατρία χρόνια μετά από την τελευταία του παρουσία στο Vienna Open το οποίο και είχε κατακτήσει ο Νόβακ Τζόκοβιτς επέστρεψε με το δεξί στην πρωτεύουσα της Αυστρίας.

Ο Σέρβος που είναι στο Νο1 του κόσμου χωρίς να πιάσει καλή απόδοση επικράτησε στην πρεμιέρα του με 7-6 (6), 6-3 του συμπατριώτη του Φίλιπ Κραΐνοβιτς και θα παίξει στον 2ο γύρο με τον Κροάτη Μπόρνα Τσόριτς.

Με νίκη μάλιστα απέναντι στον Κροάτη την Πέμπτη θα τελειώσει την υπόθεση του Year End No1 για το 2020!

Στο 1ο σετ, ο Νόβακ Τζόκοβιτς με μπρέικ θα φτάσει στο 3-1 αλλά ο Φίλιπ Κραϊνοβιτς θα πάρει πίσω το μπρέικ για να μειώσει σε 3-2 και με νέο μπρέικ θα προηγηθεί με 4-3.

Με το σερβίς του θα πάει στο 5-3 αλλά το Νο1 του κόσμου με μπρέικ θα ισοφαρίσει σε 5-5 και θα πάρει προβάδισμα με 6-5. Ο συμπατριώτης του όμως έχει τις απαντήσεις και οδηγεί το σετ στο τάι μπρέικ.

Εκεί ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα επικρατήσει με 7-6 (6) αφού σβήσει σετ πόιντ!

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα πετύχει πρώτος μπρέικ στο 2ο σετ (2-1) και με το σερβίς του θα φτάσει στο 3-1! Ο Φίλιπ θα σβήσει τριπλό μπρέικ πόιντ στο 5ο γκέιμ και θα μειώσει σε 3-2.

Με δυσκολία θα προηγηθεί με 4-2 και ο συμπατριώτης του αφού σβήσει μπρέικ πόιντ θα μειώσει σε 4-3. Ο Τζόκοβιτς θα κλείσει με μπρέικ το σετ και το παιχνίδι (6-3).

Like he's never been away @DjokerNole comes through a tough encounter with friend & compatriot Krajinovic 7-6 6-3 to win on his Vienna return#ErsteBankOpen pic.twitter.com/ckKzOdN2po

— Tennis TV (@TennisTV) October 27, 2020