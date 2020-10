Σαμπαλένκα - Αζαρένκα: Δυο Λευκορωσίδες στον τελικό στο Ostrava Open (vids)

Η Αρίνα Σαμπαλένκα θα είναι η αντίπαλος της Βικτόρια Αζαρένκα στον 40ο τελικό της καριέρας της, ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή στην Οστράβα της Τσεχίας.

Η Αζαρένκα που απέκλεισε στον ημιτελικό την Μαρία Σάκκαρη θα συναντήσει την συμπατριώτισσα της στον τελικό αφού εκείνη απέκλεισε με 6-4, 6-4 την Τζένιφερ Μπράντι στον 2ο ημιτελικό του τουρνουά.

Οι δυο τους έχουν παίξει δυο φορές και έχουν από μια νίκη. Η Αζαρένκα στο US Open 2020 και η Σαμπαλένκα στο US Open 2019.

Η Αζαρένκα (No14) έχει 21 τίτλους σε 39 τελικούς και 1 τίτλο μέσα στο 2020 (Western and Southern Open) και η Σαμπαλένκα (No12) έχει 6 τίτλους σε 10 τελικούς και 1 τίτλο μέσα στο 2020 στη Ντόχα.

@SabalenkaA moves into the final by a straight sets win, 6-4, 6-4 over Brady.#jtbankaostravaopen pic.twitter.com/Wwm2JAZD83

— wta (@WTA) October 24, 2020