European Open: Εκτός ελέγχου ο Κατσάνοφ κλωτσάει το φιλέ και χτυπά την καρέκλα του διαιτητή (vid)

Κατσάνοφ μαινόμενος στην Αμβέρσα.

Ο Ρώσος τενίστας Κάρεν Κατσάνοφ ξέσπασε στην διάρκεια του προημιτελικού με τον Ντάνιελ Έβανς στην Αμβέρσα και πρώτα έριξε κλωτσιά στο φιλέ ενώ εν συνεχεία χτύπησε με τη ρακέτα του την καρέκλα του διαιτητή!

Το περιστάτικο συνέβη στο τάι μπρέικ του 2ου σετ (7-7) με τον Ρώσο να διαμαρτύρεται για πολοστή φορά για την απόφαση του διαιτητή! Είχε πάλι δίκαιο αλλά το τουρνουά δεν διαθέτει σύστημα hawk-eye και έτσι δεν μπόρεσε να το αποδείξει!

Έτσι... ξέσπασε και τιμωρήθηκε με code violation! Τελικά έχασε το παιχνίδι με 3-6, 7-6 (9), 6-4 από τον Βρετανό που πήρε το εισιτήριο για τους "4" και θα παίξει με τον Ούγκο Ουμπέρ.

Στον άλλο ημιτελικό θα συναντηθούν ο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ που πέρασε χωρίς αγώνα αφού ο Μίλος Ράονιτς αποσύρθηκε και ο Άλεξ Ντε Μινόρ που απέκλεισε με 6-3, 6-0 τον Αμερικανό Γκιρόν.

Στην Κολωνία, o Γιανίκ Σίνερ απέκλεισε με 6-3, 0-6, 6-4 τον Ζιλ Σιμόν και προκρίθηκε στον 2ο ημιτελικό της καριέρας του στο Tour ενώ ο Ντιέγκο Σβάρτσμαν θα παίξει και αυτός στους "4" αφού κέρδισε με 2-6, 7-6 (3), 6-1 τον Ισπανό Φοκίνα.

Στον ημιτελικό του Σαββάτου ο Ιταλός θα παίξει με τον νικητή του αγώνα του Ζβέρεφ με τον Μαναρινό και ο Αργεντινός με τον νικητή του Νισιόκα-Αλιασίμ

